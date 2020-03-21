Video | Alman mahalle orkestrasından İtalyanlara ‘Çav Bella’: Virüsten kurtuluşumuzun marşı olsun

Almanya’nın Bamberg kentinin sakinleri corona virüsü salgınından en çok etkilenen İtalyanlara destek vermek için ‘Çav Bella’ söyledi. Bambergliler “Bu mükemmel özgürlük şarkısı virüsten kurtuluşumuzun marşı olsun” dedi.

Lombardiya bölgesinden başlayarak tüm ülkeyi saran Covid-19 salgını nedeniyle dün 627 kişi daha hayatını kaybetmiş, toplam can kaybı 4 bin 32’ye çıkmıştı.

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İtalyanların ‘corona’yla mücadelede moral olsun diye akşam balkona çıkıp şarkı söylemesinden etkilenen Bambergliler de İtalyanlara desteklerini ‘Çav Bella’yla iletti.

Bambergliler adına konuşan mahalle orkestrasının şefi şarkıdan önce İtalyanca şu mesajı okudu: “Sevgili İtalyan arkadaşlar, her şeyden önce, bu zor dönemde sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Karantinaya karşı evlerinizin balkonundan şarkı söylemeniz bizleri çok etkiledi ve coşturdu. Sizlere katılıp bu mükemmel özgürlük şarkısını söylemeye karar verdik. Bunun virüsten kurtulmamızın marşı olmasını umuyoruz. Sizleri kucaklıyoruz. Alman arkadaşlarınız.”

‘Çav Bella’ (Bella ciao/Hoşçakal güzelim) İtalya’nın kuzeyindeki çeltik tarlalarında çalışan kadınların, buradaki zor şartlara karşı söylediği şarkılara dayanan bir halk türküsü. Şarkı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalya’daki anti-faşist hareketin marşına dönüştü.