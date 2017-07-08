VİDEO | Yürüyüşçüler anlattı: Adalet beşeriyetin anasıdır, mayasıdır, canıdır, suyudur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar, neden yürüdüklerini anlattı.



Bianet’in haberine göre, yürüyüşün sonunda yarın Maltepe’de yapılacak miting için hazırlanan çağrı videosu, “Adalet beşeriyetin anasıdır, mayasıdır, canıdır, suyudur” diye konuşan ilk yürüyüşçünün “Umudumu yeşerttiniz, sağolun” sözleriyle bitiyor.