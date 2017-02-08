VİDEO | Varlık fonu ‘vücut buldu’: Halk Bankası hepimizindi ya? Şimdi benim

Türkiye Varlık Fonu, iktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katarken, Ankaralı bir yurttaş ‘sokağa indi’: “Elle tutulmaz, gözle görülmez. Halk Bankası hepimizindi ya? Şimdi değil.”

Çapul TV ekibinin referandum sürecinde yayına aldığı Hayır TV, Ankara’da bir gencin kamuyu ‘yutan’ varlık fonunu halka anlattığı bir video paylaştı.

Ceketine iliştirdiği, üzerinde ‘varlık fonu’ yazan yaka kartıyla yurttaşlarla konuşan genç, varlık fonunu ‘basitçe özetledi’: “Elle tutulmaz, gözle görülmez. Şimdi Halk Bankası hepimizindi ya? Şimdi değil. Öyle anlatayım. PTT hani devletindi ya, devlet kim biziz, değil işte o benim, PTT benim, Ziraat Bankası gene benim, Halk Bankası senin mi zannediyorsun? Benim. Senin değil. “

Yurttaşlarla konuştuktan sonra Ziraat Bankası’nın Tuzluçayır şubesini ‘teftişe giden’ genç, “Ben Varlık Fonu’yum. Burası benim bankam. Teftişe geldim” dedi.

Kimliğini soranlara yaka kartını gösteren genç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin yönetim kuruluna atanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un kardeşi olduğunu söyleyerek, “Tuzluçayır şubesini bana bağladılar da. Jöleye dayanarak buraya geldim, ben varlık fonuyum, benim burası, ben denetliyorum” dedi.