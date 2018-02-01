VİDEO | Üsküdar’da otobüs duraktakilere çarptı: Üç kişi hayatını kaybetti

Üsküdar’da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nde ilerleyen özel halk otobüsü, durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Selim Karakaya, önce İETT otobüsüne çarptı.

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Otobüs daha sonra kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi. İlk belirlemelere göre Mustafa Erdoğan, Aygül Erdoğan ve Perihan Çelik hayatını kaybetti, kazada beş kişi de yaralandı.

Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri’nden yazılı açıklama yapıldı: “Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesinin arkasındaki Dr. Eyüp Aksoy caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır.”

‘Hiçbir şey yapamadım’

İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi Ramazan Şen, olay yerinde açıklama yaptı: “Şoförle görüştüm. Kendisi, ‘Araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım’ diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Arabayı durduramamış ve girmiş.”

Olaya karışan şoförün polis merkezinde olduğunu belirten Şen, “Kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; beyin denilen bir şey var bu arabalarda. Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadı çekseniz yine de durduramazsınız” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Bu tür teknik hatalar sık oluyor mu” şeklindeki sorusuna Şen, “Oluyor. Bir ay önce aynı şeyi yine yaşamıştık. Beyinli araçlarda binde bir bu olaylar yaşanabiliyor. Gaz pedalının takılması söz konusu değil, beyinle alakalı bir şey” dedi.