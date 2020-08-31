Video | Uçurtmaya dolanan üç yaşındaki çocuk havada savruldu

Tayvan’daki uçurtma festivali sırasında dev bir uçurtmanın iplerine dolanan üç yaşındaki çocuk havaya savruldu.
Hsinchu şehrinde yaşanan olayda dev uçurtmanın havalanmasını heyecanla izleyen kalabalıkta tezahüratlar bir anda çığlıklara dönüştü.
Uçurtmanın kuyruğundaki iplere dolanan üç yaşındaki çocuk şiddetli rüzgarında etkisiyle bir anda uçtu.
Havada 30 saniye kadar savrulan çocuk görevlilerin uçurtmayı yere doğru çekmesiyle kurtarıldı.
Nispeten yavaş şekilde yere inen çocuk aşağıda bekleyen kalabalık tarafından kucaklandı.
Küçük çocuk şans eseri birkaç sıyrıkla kurtuldu.