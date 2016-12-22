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Yaramazlara biraz batar!

VİDEO | Uçak kazasından yaralı kurtulan Chapecoenseli Ruschel yardım maçının başlama vuruşunu yaptı 

Bolivya’dan Kolombiya’ya giderken düşen uçakta bulunan Brezilya ekibi Chapecoense’nin kazadan yaralı kurtulan oyuncusu Alan Ruschel, yaklaşık bir ay sonra yeşil sahaya ayak bastı.

Ruschel, Arjantinli futbolcu Andres D’Alessandro tarafından organize edilen yardım maçının santrasını yaptı.

Taraftarların alkışları arasında orta yuvarlağa yürüyen Ruschel, D’Alessandro ve diğer oyunculara sarıldı.

Porto Alegre kentinde oynanan yardım maçının başlama vuruşunu yapan Brezilyalı oyuncunun, yaklaşık altı aylık bir tedavi sürecinin ardından futbola dönebileceği belirtiliyor.

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