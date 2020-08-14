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Yaramazlara biraz batar!

Video | Trafikte kadına saldıran adam gözaltında

İstanbul Alibeyköy’de bir kişinin trafikte kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alibeyköy’de yaşandı.

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Bir kişi trafikteki kadına küfrederek, saldırdı.

Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı.

Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi.

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Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya tepki gösterdi.

Konunun takipçisi olacağını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız” dedi.

Kadına saldıran Emre E. dün gözaltına alındı.

Emre E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli Emre E. bugün erken saatlerde tekrar gözaltına alındı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından tekrar Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 

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