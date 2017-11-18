Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Video: Tesla’nın yeni harikası Roadster 2.0 asfalta çıktı

Share11
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 12

 

Tesla CEO’su Elon Musk’ın dün bizzat tanıttığı yeni spor otomobil Roadster 2.0 deneme sürüşlerine başladı.

Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı yeni spor otomobilin 0’dan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını ve bugüne kadar seri üretimi yapılan en hızlı araç olacağını vurgulamıştı.

Reklam

Elektrikle TIR da tanıtmıştı

Musk, Semi Truck adlı elektrikli TIR’ın tanıtımını da yapmıştı. Semi Trucki yüklü değilken 0’dan 100’e 5 saniyede, yüklüyken 20 saniyede ulaşabilecek.

Tam dolumla 800 kilometre menzile sahip aracın aktarım parçaları için 1.6 milyon kilometre garantisi var. Bu, dünya çevresinde 40 tura denk geliyor.

Musk aracın 40 dakikalık bir şarjla 640 kilometre gidebileceğini de söylemişti..

Tesla’nın yeni harikaları: Elektrikli TIR ve gelmiş geçmiş en hızlı ‘seri’ otomobil

Teknoloji dehası Elon Musk’tan yeni havalimanına enerji depolama tesisi projesi

Türksat uydularını Elon Musk ‘Falcon 9’ roketiyle fırlatacak


Share11
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 12

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...