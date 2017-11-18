Video: Tesla’nın yeni harikası Roadster 2.0 asfalta çıktı

Tesla CEO’su Elon Musk’ın dün bizzat tanıttığı yeni spor otomobil Roadster 2.0 deneme sürüşlerine başladı.

Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı yeni spor otomobilin 0’dan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını ve bugüne kadar seri üretimi yapılan en hızlı araç olacağını vurgulamıştı.

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Elektrikle TIR da tanıtmıştı

Musk, Semi Truck adlı elektrikli TIR’ın tanıtımını da yapmıştı. Semi Trucki yüklü değilken 0’dan 100’e 5 saniyede, yüklüyken 20 saniyede ulaşabilecek.

Tam dolumla 800 kilometre menzile sahip aracın aktarım parçaları için 1.6 milyon kilometre garantisi var. Bu, dünya çevresinde 40 tura denk geliyor.

Musk aracın 40 dakikalık bir şarjla 640 kilometre gidebileceğini de söylemişti..