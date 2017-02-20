VİDEO | Sanat Meclisi, tutuklu Grup Yorum üyeleri için ‘Uğurlama’ya klip çekti

Sanat Meclisi üyeleri, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Grup Yorum üyeleriyle dayanışma amacıyla ‘Uğurlama’ parçasına klip çekti.
Geçen yılın kasım ayında polisin Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlediği operasyonda Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek, Abdullah Özgün gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.
İlk duruşmaları 1 Mart’ta görülecek Grup Yorum üyelerine destek amacıyla Sanat Meclisi, grubun sevilen parçalarından ‘Uğurlama’ya klip çekti.
Klipte şu isimler yer alıyor: Serhat Raşa, Mazlum Çimen, Mehmet Esatoğlu, Kardeş Türküler, Ozbi, Tolga Sağ, İbrahim Karaca, Muzaffer Gezer, Arif Kabadayı, Kerem Ulaş Dönmez.