Diken

Yaramazlara biraz batar!

VİDEO | Rapçiler: Ülkede bu kadar vukuat varken sıra bize mi geldi?

TUNCA ÖĞRETEN

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Ezhel adıyla bilinen Sercan İpekçioğlu’nun ‘uyuşturucuya özendirme’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından Diken, Türkiye’de rap müzikle uğraşan müzisyenlere mikrofon uzattı.

Ezhel (Fotoğraf: DHA)

İpekçioğlu, ‘uyuşturucu kullanımını özendirme ve kolaylaştırma’ suçlamalarıyla 24 Mayıs’ta tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulmuştu. Hakkında hazırlanan iddianame kabul edilen İpekçioğlu hakkında 10 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

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Şehinşah, Nosta ve Monoman, Ezhel’in neden tutuklandığını, yaşadıkları sorunları ve rap/hip-hop kültürünün aslında ne olduğunu anlattı.

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