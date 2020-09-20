VİDEO | Öztekin, Dümbüllü’nün kavuğunu Şevket Çoruh’a devretti

Samsun’da görevli Nazan Köylü İlkaya hastaları nefes alamayınca kendilerinin de nefes alamıyor gibi hissettiklerini söylerken meslektaşı Erman Öztürk, bir hastayı kaybettiklerinde yakınlarını kaybetmiş gibi üzüldüklerini ifade ediyor.