VİDEO | Öztekin, Dümbüllü’nün kavuğunu Şevket Çoruh’a devretti

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli sembolü İsmail Dümbüllü’nün kavuğu, Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a devredildi.
Devir töreni bugün İstanbul Harbiye’deki Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlendi. Katılımcılar Covid-19 önlemleri kapsamında maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak töreni izledi.
Öztekin’in sahneye davet ettiği Çoruh, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Daha sonra Öztekin, Çoruh’a kavuğunu devretti.
Kavuğu 2016’da Ferhan Şensoy’dan devralan Öztekin, kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını söylemişti.