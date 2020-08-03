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Yaramazlara biraz batar!

Video | Otomobilin içinden pompalı tüfekle havaya ateş açtı; savcılık serbest bıraktı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde otomobille hareket halinde olan bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

Olay, Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi.

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Otomobilin içinden pompalı tüfekle havaya ateş eden O.İ. o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine polis harekete geçti. Kimliği ve adresi tespit edilen O.İ., ekipler tarafından gözaltına alındı.

O.İ., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

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