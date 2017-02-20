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Yaramazlara biraz batar!

VİDEO | Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanma anları

 

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ndeki yangınla ilgili görüntüler Gezen’in ‘kundaklama’ iddiasını doğruladı.


Görüntülerde, elindeki bidonla binaya yaklaşan birinin bidonu boşaltmasının ardından yangının çıktığı görülüyor.

Yangının ‘kundaklama’ olduğunu söyleyen Gezen, “Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonuyla sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor” demişti.

Fotoğraf: DHA

Soğutma çalışmalarının ardından ilk incelemede sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında ise plastik eldiven bulunmuştu.

Sanat merkezinde yangın çıkan Müjdat Gezen: Bu bir kundaklama, görüntülerde mevcut

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