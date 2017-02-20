VİDEO | Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanma anları

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanı olduğu dönemde polislere hakaret ettiği iddiasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, talimat ile ifade vermeyen Baydemir için ‘zorla getirme’ kararı çıkarttı.