VİDEO | Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanma anları

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ndeki yangınla ilgili görüntüler Gezen’in ‘kundaklama’ iddiasını doğruladı.
Görüntülerde, elindeki bidonla binaya yaklaşan birinin bidonu boşaltmasının ardından yangının çıktığı görülüyor.
Yangının ‘kundaklama’ olduğunu söyleyen Gezen, “Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonuyla sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor” demişti.
Soğutma çalışmalarının ardından ilk incelemede sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında ise plastik eldiven bulunmuştu.