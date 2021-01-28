Video | Mardin’deki ‘arazi kavgası’ sonrası 13 gözaltı: Görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’de ‘arazi anlaşmazlığı’ gerekçesiyle çıkan kavga sonrası 13 kişi gözaltına alındı. Çatışma anları, aksiyon filmlerini aratmadı.

Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan üvey kardeşler dün kavga etti. Kavga sırasında uzun namlulu silahlar kullanıldı.

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Baba Mahmut Kılınç, üvey kardeşler Mehmet Kılınç, Şeyhdavut Kılınç ve Vedat Kılınç silahla vurularak yaralandı. Kardeşlerden Halil Kılınç ise araç çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Mahmut Kılınç’ın sağlık durumu ağır.

Fotoğraf: DHA

Polis olaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerindeki aramalarda üç ruhsatsız AK-47 (kalaşnikof) tüfek, tabanca, iki pompalı tüfek ve silahlara ait fişek buldu.