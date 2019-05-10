Video | İmamoğlu 31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını tek tek anlattı

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada paylaştığı videoyla Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararındaki çelişkileri anlattı.

YSK 6 Mayıs’ta bazı sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulması ve bunun da seçim sonucuna etkisinin olması nedeniyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptali ve yenilenmesine karar vermişti.

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Muhalefet ise YSK’nın ‘usulsüzlük’ tespitine rağmen büyükşehir seçimine ek olarak ilçe seçimlerinin de iptal edilmemiş olmasında çelişki olduğunu savunuyor.

23 Haziran’da yeniden seçime gidilecek İstanbul’da kazanan taraf olmak için vakit kaybetmeden kolları sıvayan İmamoğlu, videoda, ‘sandık, oy kabini ve yedi sandık kurulu üyesinin bulunduğu bir salondan’ seçmenlerine seslendi: “Büyükşehir belediye, ilçe belediye, belediye meclisi ve muhtarlık oyunu tek zarfta kullandık. Sandık kuruluna giderek imzamızı attık. Sandıklar açıldı. Oylar tek tek sayıldı. Önce Büyükşehir Belediye oyları sonra sırasıyla ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtar oyları sayıldı. ‘O zarftan çıkan oylarda bir sorun yok denildi’ daha sonra ne yapıldı sandıklardaki memur üyelerle ilgili kamu görevlisi olup olmadığına bakıldı ve buradan bir şaibe üretildi. Ama nasıl bir şaibe? ‘Az önce zarftan çıkan dört oydan sadece büyükşehir oyunda şaibe var denildi’. Niçin? Kamu görevlisi olmadığı için peki aynı konuda 20 Nisan’da ne karar verildi?”

İmamoğlu bu soruyu yönelttikten sonra ekranda, YSK’nın 20 Nisan’da, İYİ Parti’nin, Balıkesir Kemalpaşa’da sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığına dair itirazını reddettiğine dair yazı belirdi.

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31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım. Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/lfRs51EGRV — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 10, 2019

İmamoğlu sosyal medyada şu mesajı paylaştı: “31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım. Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler. #HerŞeyÇokGüzelOlacak”