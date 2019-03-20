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Yaramazlara biraz batar!

Video haber: İmamoğlu’nun yandaş Ülke TV’deki söyleşisinden kritik anlar…

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün AKP yanlısı Ülke TV’de katıldığı programda yaşanan polemikler sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Programın sunucusu Turgay Güler’in uzun konuşması ve söz vermemesine İmamoğlu’nun “Program yönetemiyorsun” diye tepki göstermesiyle tartışmalı başlayan program, Güler’in bitiş anonsunda “Sorulardan kaçtı” demesiyle tartışmayla sona erdi.

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Güler’in ısrarla konuyu PKK’lılar ve Selahattin Demirtaş’ın sözlerine konuyu getirmesi İmamoğlu’nun “50 dakikadır terör örgütünün reklamını yapıyorsun” diye tepki göstermesi tartışmaya damga vuran unsurlardan biri oldu.

İşte bir sosyal medya kullanıcısının derlemesiyle programın kritik anlarından görüntüler.

‘Çok gergin başladın… vallahi gerginsin… rengin bile bezişti’

İmamoğlu, Yıldırım’ın sözlerini okuyunca sunucu Güler: Ajans mı yazdırdı?

Turgay Güler: Binali Yıldırım’ı bağlar beni bağlamaz…Ona sormayacağım…

Sunucunun canlı yayında hesap hatasını tespit etti

İmamoğlu’nun reklamını almama polemiği: Ne güzel para kazanacaksınız!

Güler programı kapatırken ‘sorulardan kaçtı’ deyince…

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