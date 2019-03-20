Video haber: İmamoğlu’nun yandaş Ülke TV’deki söyleşisinden kritik anlar…

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün AKP yanlısı Ülke TV’de katıldığı programda yaşanan polemikler sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Programın sunucusu Turgay Güler’in uzun konuşması ve söz vermemesine İmamoğlu’nun “Program yönetemiyorsun” diye tepki göstermesiyle tartışmalı başlayan program, Güler’in bitiş anonsunda “Sorulardan kaçtı” demesiyle tartışmayla sona erdi.

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Güler’in ısrarla konuyu PKK’lılar ve Selahattin Demirtaş’ın sözlerine konuyu getirmesi İmamoğlu’nun “50 dakikadır terör örgütünün reklamını yapıyorsun” diye tepki göstermesi tartışmaya damga vuran unsurlardan biri oldu.

İşte bir sosyal medya kullanıcısının derlemesiyle programın kritik anlarından görüntüler.

‘Çok gergin başladın… vallahi gerginsin… rengin bile bezişti’

PART 1: Ülke Tv'de Ekrem İmamoğlu konuşturulmuyor. Lafları kesiliyor ve provokote ediliyor. Belediye seçimleri yerine PKK terör örgütü lanse ediliyor. Ülke TV PKK nın reklamını yapıyor #İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv pic.twitter.com/4vAasWinAg Reklam March 19, 2019

İmamoğlu, Yıldırım’ın sözlerini okuyunca sunucu Güler: Ajans mı yazdırdı?

PART 2: Sunucu, Proje soruları yerine 50 dk boyunca terör örgütünün sözcüsünü konuşturdu#İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv pic.twitter.com/A8QMidfbdZ — Emrah Anitas Jr (@emrahanitas) 19 Mart 2019

Turgay Güler: Binali Yıldırım’ı bağlar beni bağlamaz…Ona sormayacağım…

Sunucunun canlı yayında hesap hatasını tespit etti

PART 4: Ekrem imamoğlu, sunucu Turgay Güler’e matematik dersi veriyor#İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv pic.twitter.com/yYsgD1dE4F — Emrah Anitas Jr (@emrahanitas) 19 Mart 2019

İmamoğlu’nun reklamını almama polemiği: Ne güzel para kazanacaksınız!

Part 5: Ekrem İmamoğlu: Sizin reklama ihtiyacınız yok ki, reklama ihtiyacınız olsa neden bizim reklamlarımızı yayınlamayasınız #İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv pic.twitter.com/bcNtl7y0F0 — Emrah Anitas Jr (@emrahanitas) 19 Mart 2019

Güler programı kapatırken ‘sorulardan kaçtı’ deyince…