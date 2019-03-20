Video haber: İmamoğlu’nun yandaş Ülke TV’deki söyleşisinden kritik anlar…

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün AKP yanlısı Ülke TV’de katıldığı programda yaşanan polemikler sosyal medyada gecenin konusu oldu.
Programın sunucusu Turgay Güler’in uzun konuşması ve söz vermemesine İmamoğlu’nun “Program yönetemiyorsun” diye tepki göstermesiyle tartışmalı başlayan program, Güler’in bitiş anonsunda “Sorulardan kaçtı” demesiyle tartışmayla sona erdi.
Güler’in ısrarla konuyu PKK’lılar ve Selahattin Demirtaş’ın sözlerine konuyu getirmesi İmamoğlu’nun “50 dakikadır terör örgütünün reklamını yapıyorsun” diye tepki göstermesi tartışmaya damga vuran unsurlardan biri oldu.
İşte bir sosyal medya kullanıcısının derlemesiyle programın kritik anlarından görüntüler.
‘Çok gergin başladın… vallahi gerginsin… rengin bile bezişti’
İmamoğlu, Yıldırım’ın sözlerini okuyunca sunucu Güler: Ajans mı yazdırdı?
PART 2: Sunucu, Proje soruları yerine 50 dk boyunca terör örgütünün sözcüsünü konuşturdu#İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv pic.twitter.com/A8QMidfbdZ
— Emrah Anitas Jr (@emrahanitas) 19 Mart 2019
Turgay Güler: Binali Yıldırım’ı bağlar beni bağlamaz…Ona sormayacağım…
PART 3: Sunucu’dan Ekrem İmamoğlu’na Küstahça Sözler#İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv pic.twitter.com/aDHMsIM3dg
— Emrah Anitas Jr (@emrahanitas) 19 Mart 2019
Sunucunun canlı yayında hesap hatasını tespit etti
PART 4: Ekrem imamoğlu, sunucu Turgay Güler’e matematik dersi veriyor#İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv pic.twitter.com/yYsgD1dE4F
— Emrah Anitas Jr (@emrahanitas) 19 Mart 2019
İmamoğlu’nun reklamını almama polemiği: Ne güzel para kazanacaksınız!
Part 5: Ekrem İmamoğlu: Sizin reklama ihtiyacınız yok ki, reklama ihtiyacınız olsa neden bizim reklamlarımızı yayınlamayasınız #İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv pic.twitter.com/bcNtl7y0F0
— Emrah Anitas Jr (@emrahanitas) 19 Mart 2019
Güler programı kapatırken ‘sorulardan kaçtı’ deyince…
Part 6: Kendini sunucu zanneden Turgay Güler programı Ekrem İmamoğlu’nu provoke ederek kapatıyor. Ekrem İmamoğlu ise ”seni önce Yaradana, sonra da halkın vicdanına havale ediyorum” #İmamoğlunuSizeYedirmeyiz #HaddiniBilÜlkeTv #İmamoğluSıradışında pic.twitter.com/IWCGbpB0EK
— Emrah Anitas Jr (@emrahanitas) 19 Mart 2019