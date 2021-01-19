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Yaramazlara biraz batar!

Video | Gelecek Partili Özdağ’a saldırının görüntüleri çıktı

Ankara’da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde aracına binerken beş kişinin saldırısına uğramıştı. Kafasından ve elinden yaralanan siyasetçi hastanede tedaviye alınırken, polis kimliği belirlenen beş kişiden ikisini yakalamıştı.

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DHA tarafından yayınlanan videoda, araca doğru yürüyen Özdağ’a arkasından saldırıldığı görülüyor.

Bazı kişilerin elinde sopa bulunduğu, Özdağ ile şoförünün hamlesinin ardından araçla uzaklaştığı kameraya yansıyor. Üç el silah sesi de duyuluyor.

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