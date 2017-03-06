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VİDEO | Dilek Doğan vurulduktan sonra bir polis: Özel harekat bunu nasıl yapar?

 

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın vurulma anının sonrasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Doğan’ın vurulma anını o esnada kayıttaki polis kamerasına yansımıştı.

Mahkemede delil olan bu görüntüye operasyon sırasında dışarıda bekleyen polislerin, daha önce basına yansımamış yeni bir görüntüsi eklendi.

BirGün’den Erk Acarer’in haberine göre yeni videoda, Doğan’ı vurmaktan ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçlamasıyla 26.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan polis Y.M.’nin ifadesini yalanlayan ayrıntılar var.

‘Özel harekat bunu nasıl yapar!’

Videoda, Dilek Doğan’ın vurulmasının ardından evin dışında bekleyen polisler kendi aralarında konuşuyor. Bir polisin, “Biz bu şahısları neden kelepçelemiyoruz ya. Kelepçe takalım, arabaya alalım, böyle olmaz abi” dediği duyuluyor.

O esnada aile fertlerinin ‘Dilek’ diye feryat ettiği duyuluyor. Dilek Doğan’ın babasının, “Sen benim kızımı nasıl vurdun, o benim gözbebeğimdi” deyişi de net biçimde videoya yansıyor.

Videoda birkaç el ateş sesinden sonra telefonla görüşen polis, “Amirim özel harekat orada bir şahsı vurdu” demesinin ardından aynı polis kendi kendine, “Özel harekat bunu nasıl yapar ya” diye sitem ediyor.

Dilek Doğan davasının bir sonraki duruşması 8 Mart’ta görülecek. Dava, güvenlik gerekçesiyle kamuya kapalı görülüyor. Polis Y.M. ise tutuksuz yargılanıyor.

Söz konusu video şöyle:

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  İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın vurulma anının sonrasına ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Doğan’ın vurulma anını o esnada kayıttaki polis kamerasına yansımıştı. Mahkemede delil olan bu […]

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