VİDEO | Barış İçin Sinemacılar, Türkiye’deki atmosferi Berlinale’e taşıdı

Barış için Akademisyenler’e destek amacıyla bir araya gelen Barış için Sinemacılar, 67’inci Berlin Film Festivali Berlinale’ye Türkiye’de devam eden olağanüstü hal, akademisyenlerin ihracı ve gazetecilere yoğun baskıları taşıdı.

Berlinale festival alanında ellerinde pankartlarla dayanışma için acil çağrıda bulunan sinemacılar, Türkiye’deki durumu şöyle anlattı: “Türkiye hükümeti devam eden devlet zulmü, sansür, adaletsizlik ve Türkiye’de barış çağrısı yapanların tümüne bir savaş başlattı. Bunun üstüne haklar ve özgürlükler olağanüstü hal altında ihlal ediliyor. Gazeteciler ve politikacılar tutuklanarak hapse atılırken, barış çağrısı yapan akademisyenler ve kamu görevlileri, kamudaki konumlarından ihraç edildi. Film yapımcılarıysa bu baskıdan nasibini fişlenerek ve sanatsal olanları ağır kısıtlamalara uğratılarak aldı.”

Barış için Sinemacılar olarak meslektaşlarına dayanışmaya çağıran grup, “Dünyanın dört bir yanından meslektaşlarımızı sansür, baskı ve savaş politikalarına karşı dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz” dedi.