Video | Ayasofya’da akustik ses denemesi

Yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi’nde akustik ses testi denemesi yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Açılış için son hazırlıklar yapılırken, ses sisteminin denemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Ayasofya’da namaz kılınacak alanlara girişler yarın sabah saat 10.00’dan itibaren başlayacak.

Salgın nedeniyle Ayasofya ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri belirlendi.

Caminin cumartesi sabahına kadar açık kalacağı kaydedildi.