VİDEO | Artvin’de onlarca evi küle çeviren yangının çıkış anı

Artvin’in Yusufeli ilçesindeki Dereiçi köyünde 200’e yakın yapıya zarar veren yangının çıkış anının görüntüsü yayınlandı.

176 haneli ve 400 nüfuslu köyde 17 Mart’ta sekiz saatlik yangında 52 ev küle dönmüş, ahır ve samanlıklarla 193 yapı zarar görmüş, yaklaşık 30 büyükbaş hayvan ölmüştü.

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DHA tarafından yangının ilk dakikaları olduğu belirtilerek yayınlanan görüntüde, bir evin çatısının tutuştuğu görüldü. Yangının, rüzgarın etkisiyle yayıldığı anlaşıldı.

Bacadaki kıvılcımların samanlıklara ulaşmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede köyün büyük bölümünde etkili oldu.