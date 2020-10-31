Video | Apartmanı vinçler ayakta tutuyor

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için üç vinçle destek verildi.

Fotoğraf: DHA

Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk üç katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı.

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Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı.

Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi.

Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.