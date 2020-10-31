Video | 26 saat sonra enkazdan kurtuluş: ‘Seni almadan gitmeyeceğiz’

İzmir’deki depremin ardından enkazda mahsur kalan yaşlı adam, tam 26 saat sonra kurtarıldı.

Sarı’nın enkazdan çıkarılma anı… (Fotoğraf: AA)

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binalar yıkılmıştı.

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Sarı

Arama ekipleri, üç katı çöküp diğer sekiz katı yana yatan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında kalanlar için depremin hemen ardından çalışma başlattı.

56 yaşındaki Helim Sarı’nın yerini belirleyen ekipler, saatler süren çabaların ardından yaşlı adama ulaştı. Sarı, bugün saat 17:15 sıralarında enkazdan kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kurtarma görevlisinin Sarı’ya “Sana, ‘Seni bırakmadan gitmeyeceğim buradan’ demedim mi… Seni alacağız, almadan gitmeyeceğiz, senin için buradayız” demesi kameraya yansıdı.