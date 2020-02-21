Vidanjör kanalizasyona kimyasal atık bıraktı, kente koku yayıldı, bir okul boşaltıldı

Sakarya’da, kanalizasyon hattına bir vidanjör kimyasal atık boşalttı. Kimyasal atığın kokusu şehir merkezini sararken, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir okul tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.

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Fotoğraflar: DHA

Erenler ve Adapazarı’nın bazı bölgelerinde tuvaletlerden yayılan kötü koku nedeniyle AFAD ile Sakaryu Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri alarma geçti. Kanalizasyon hattının geçtiği bölgede bulunan bir özel okul, koku nedeniyle eğitime ara verdi.

Erenler’den yeni yerleşim bölgesine kadar olan bölümde etkili olan kokunun sebebinin kanalizasyon hattına dökülen kimyasal atık olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede titiz bir çalışma yürüten ekipler, mobese kameralarını izleyerek 34 TA 2968 plakalı Emre Niş adına kayıtlı vidanjörün Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi D-100 yan yol üzerindeki kanalizasyon bacasından kimyasal atık döktüğünü tespit etti. SASKİ ekipleri, kimyasal atık döken vidanjör sahibi hakkında Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

SASKİ ekipleri insan sağlığını tehdit edecek bir olay yaşanmadan kanal araçları ve vidanjörlerle müdahalede bulunarak atığı seyreltti. Kaçak dökümü gerçekleştiren vidanjör sahibi Emre Niş hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Eksik belgeli vidanjörler trafikten çekildi

Öte yandan Sakarya’nın Hendek ilçesinde yapılan kontrollerde belgeleri eksik olan iki vidanjör trafikten men edilirken, taşıdıkları maddeden incelenmek üzere numune alındı.

Belgeleri eksik olan vidanjörler trafikten men edildi.

Sakarya’da kanalizasyona kimyasal madde boşaltılması sonucu Erenler ve Adapazarı ilçelerinde kanalizasyondan gelen koku rahatsızlık yaratırken, polis ekipleri de bölgede kontrol yaptı. Şehir genelinde arttırılan uygulama noktalarında vidanjörler durdurularak incelemede bulunuldu. Hendek Kargalıhanbaba mahallesindeki uygulama noktasında durdurulan iki vidanjörün evraklarının eksik olduğu ortaya çıktı. İki aracın içindeki malzemeden numune alması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kayıtsız şekilde nakliye yaptığı belirtilen vidanjörler trafikten men edildi.