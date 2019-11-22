Victoria’s Secret yıllık defilesini iptal etti

İç çamaşırı firması Victoria’s Secret, her yıl düzenlediği, dünyanın dört bir yanındaki televizyon kanallarında yayınlanan geleneksel yıllık defilesini ratinglerdeki düşüş ve eleştiriler nedeniyle iptal etti.

Her yıl farklı kentlerde düzenlenen defileye geçen yıl ABD’nin New York kenti ev sahipliği yapmıştı. Fotoğraf: (Reuters)

1995’ten beri düzenlenen, ABD’li Tyra Banks, Alman Heidi Klum, Brezilyalı Adriana Lima (üstte en önde) ve Avustralyalı Miranda Kerr gibi isimlerin podyuma çıktığı defilenin yayınında geçen yıl tüm yılların en düşük rating oranı kaydedilmişti. Ayrıca, cinsiyetçi, eskimiş ve çeşitlilikten uzak olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştı.

Reklam

Satışlarında düşüş yaşanan ünlü markayı çatısı altında barındıran şirket L Brands, şirketin pazarlama stratejisini gözden geçireceğini açıkladı.

L Brands’in, geçen yıl Vogue dergisine röportaj veren ve transseksüel mankenlerin defilede yeri olmadığını söyleyen yöneticisi Ed Razek tepki çekmişti.