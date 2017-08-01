‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin ikinci ayağı: HDP’li vekiller Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda

HDP, ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin Diyarbakır’dan sonraki ikinci ayağı için İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’na geldi.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda nöbete başlamıştı.

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Nöbetin ikinci ayağı Yoğurtçu Parkı’nda tutulacak.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in aktardığına göre, Yoğurtçu Parkı polis ablukasına alındı. Etrafı bariyerlerle kapatılan parkın yanından geçen Yoğurtçu Caddesi’de trafiğe kapatıldı.

Parka gitmek için yürüyen HDP’li vekiller Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Hüda Kaya, Ayşe Acar Başaran, Sırrı Süreyya Önder, Mithat Sancar, Serpil Kemalbay ve Nadir Yıldırım’ın yanı sıra, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yönetim kurulu üyeleri, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Başkanı Sibel Uzun, Emek Partisi (EMEP) Başkanı Selma Gürkan, Devrimci Parti (DP) başkanı Ufuk Göllü de yürüyüşe katıldı.

Önder: ‘Edirne’den Hakkari’ye yaygınlaştıracağız’

Yol kenarındaki insanların alkışlarla destek verdiği vekillerin yolu, Hasırcıbaşı Caddesi’nde polis tarafından kesildi. İlk olarak geçişe izin vermeyen polis, daha sonra vekillerin parka girmesine izin verdi.

Yürüyüşün kesildiği esnada bir konuşma yapan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi: “Bu ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ medya tarafından sürekli itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Newroz’da da sabahın dokuzunda foto çekip ‘Hani nerede halk’ demişlerdi. Diyarbakır’da da açık hava hapishanesine çevirip ‘kimse gelmedi’ dediler. Bugün de benzer bir anlayışla karşı karşıyayız.”

Nöbeti, “Edirne’den Hakkari’ye yaygınlaştıracaklarını” belirten Önder şöyle devam etti: “Bir tek yurttaşımız bile burada olsa, bu ülkede barış ve demokrasi isteyen herkesin gözü kulağı burada olacaktır. Yaşasın dayanışma. Bizim seçilmiş belediye meclisi üyelerimizi başkanlarımızı, vekillerimizi siyasi imha operasyonuna maruz bıraktılar. Bu irade onların önüne geçmezse bildiklerini okuyacaklar. Biz, barış ve demokrasi noktasında durmaya ısrar edeceğiz. Parka girip ilk hazırlığı yapacağız, sonra da hepinizin ziyaretini kabul edeceğiz. Buraya kadar gelen herkese dayanışması için teşekkür ediyoruz. Provokasyona, fırsat arayanlara fırsat vermeden bu direnişin katılımını sağlayacağınızı biliyoruz. Yaşasın barış ve halkların kardeşliği.”

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partinin meclis grubu konuşmasını parkta yapacak.