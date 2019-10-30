Vezneciler’deki saldırıya ilişkin davada sanıkların tutukluluğuna devam

İstanbul’un Vezneciler semtinde PKK bağlantılı TAK’ın düzenlediği saldırıya ilişkin davada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Fotoğraf: Reuters

Fatih ilçesindeki semtte, çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün geçişi sırasında 7 Haziran 2016’da yapılan saldırı nedeniyle altısı sivil, altısı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada PKK yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık dahil altısı tutuklu 20 sanık yargılanıyor.

Sanıklara ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak’, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme’, ‘olası kastla bombalama suretiyle öldürme’ ve ‘öldürmeye teşebbüs etmek’ten ceza istenmişti.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu dört sanık götürüldü. Diğer ikisi SEGBİS’le katıldı. Savcı, sanık beyanlarının ardından mütalaa için ek süre istedi.

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Savcının ek süre talebini kabul eden mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca PKK yöneticileri için yakalama kararının beklenmesine de hükmedildi.

Gelecek duruşma 28 Ocak 2020’de yapılacak.