Vezneciler davasında mütalaa: Binlerce yıl hapis istemi ve ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Vezneciler semtinde PKK bağlantılı TAK’ın düzenlediği saldırıya ilişkin davada mütalaa verildi. 22 sanıklı davada 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezası istendi.

Fotoğraf: Reuters

Fatih ilçesindeki semtte, çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün geçişi sırasında 7 Haziran 2016’da yapılan saldırı nedeniyle altısı sivil, altısı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada PKK yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık dahil sekizi tutuklu 11’i firari olmak üzere 22 sanık yargılanıyor.

Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Eyyüp Sever, Gamze Zerre Karadağ, Gülşen Bahadır ve Murat Bal götürüldü. Dört tutuklu sanık ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

‘Herkese karşı doğrudan öldürme kastı vardı’

Savcının bugün açıklanan mütalaasında ‘olayın tasarlanan bir intihar eylemi olduğu, eylemde tesiri yüksek bomba yüklü araç kullanıldığı, canlı bombanın etki alanına giren her insan üzerinde mutlak hakimiyet kurulduğu, kastın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği, olay yerinde ölen ve yaralanan herkese karşı doğrudan öldürme kastıyla hareket edildiği’ kaydedildi.

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Binlerce yıl hapis talebi

Mütalaada Eyyüp Sever ve Murat Bal için istenen cezalar şöyle: ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürme’, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme’, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs’, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs’, ‘patlayıcı madde kullanmak suretiyle mala zarar verme’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1362 yıla kadar hapis.

Mütalaada, Vezneciler’deki saldırı ile 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’taki bombalı saldırıda ‘yardım eden’ sıfatıyla sorumlu olduğu kanaatine varılan Gamze Zerre Karadağ’a 2 bin 528 yıldan 4 bin 425 yıla kadar hapis talep edildi. Sanık Gülşen Bahadır için ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 873 yıldan 1362 yıla kadar hapis istendi.

Sanık Abdulsıttar Balsak, Mehmet Nur Pala, Ahmet Erdem, Fahri Demircan, Hasan Turan, Mehmet Yener ve Şarafettin Yılmaz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi buçuk yıldan 15’er yıla kadar hapis talep edildi.

Dosyalarının ayrılması istendi

Mütalaada, haklarında kırmızı bültenle yakalama çıkarılan sanıklar Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran ve Elif Yıldırım yönünden dosyalarının ayrılması talep edildi.

Tahliye talebine ret, duruşma 20 Mart’ta

Mütalaanın ardından sanık avukatları, son savunmalarını yapmak üzere süre ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddederek mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için süre verilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Mart’a bırakıldı.