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Yaramazlara biraz batar!

Veysi Sarısözen: Gerçekçi yol, partilere alternatif olmayan ‘yeni bir oluşum’ kurmaktır

 

Ne CHP yönetimi ne de SP yönetimi böyle bir “anayasa ittifakına” elbette “evet” demeye hazır değildir. Laik ve dindar milyonlar hazır mı? Onların “hazır olmalarına” böyle bir ittifak önerisiyle yardım etmek bizim işimizdir. Bu milyonlara “partilerinizden ayrılın, bize katılın” demenin gerçekçi bir yanı yok. Gerçekçi yol, “partilere alternatif olmayan” “yeni bir oluşumu” ya da “Anayasa ittifakını” bu milyonların içinde ekonomik krizin ve savaşın sonuçlarına, baskılara, kadın cinayetlerine, çocuk istismarlarına, ekolojik felaketlere vs. karşı yerel eylemlerle “aşağıdan yukarıya” doğru kurmak için çalışmaktır. “Kabul edilsin” diye değil, “tartışılsın” diye yazdım.

Veysi Sarısözen’in yazısı

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