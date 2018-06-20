Veysi Sarısözen: Erdoğan’ın rahlesinde yetiştiği bir şair var ki, ‘mazoşist-fetişist’ şiirleriyle meşhur

Seçim kampanyasında AKP cenahı acayip işler yapıyor. Şimdi de “şiir” üzerine bir polemik. Muharrem İnce’nin vaktiyle yazdığı bir şiirin “erotik” ögeler taşıdını bizzat Cumhurbaşkanı söyleyiverdi.

Pek çok şair “erotik” temalı şiirler yazmıştır. Biliniyor. Ama Erdoğan’ın rahlesinde yetiştiği bir şair var ki, “mazoşist-fetişist” şiirleriyle meşhur. Necip Fazıl Kısakürek.

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Şiirin tümünü yazmak istemem. Lüzumundan fazla “18 yaş üstü” olduğu için. Ama bu “din iman millet” bezirganının “Kadın Bacağı” adlı şiirinden tek bir kıtayı izninizle buraya alacağım. Şöyle:

“Boynuma doladığın güzel putu görseler

İnsanlar öğrenirdi neye tapacağını

Kör olsam da açılır gözüm, ona sürseler

İsa’nın eli diye, bir kadın bacağını”

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Şimdi Allahınızı seviyorsanız söyleyin; böyle bir “putperest, fetişist” şiiri herhangi bir muhalif siyasetçi yazmış olsaydı, seçim meydanları nasıl bir hal alırdı?

Bildiğiniz gibi Necip Fazıl, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın biricik “ideolocya” kaynağıdır. Sık sık onun şiirlerini promterden şeddeli vurgularla okur. Necip Fazıl “ödülü” nedeniyle şöyle demişti:

“Bugün eğer dünün ezilmişleri, mazlumları, ötekileştirilenleri ‘Siyasette ben varım’ diyor, adaletle yönetilmenin mücadelesini veriyorsa, bunda Necip Fazıl’ın aşıladığı özgüvenin etkisi büyüktür. Bugün yerli, milli değerlerle örtüşen şiirler yazılıyor, hikayeler yazılıyor, filmler yapılıyorsa, bunda Necip Fazıl duruşunun katkısı vardır.”

Veysi Sarısözen’in yazısı