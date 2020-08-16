Veysel Ulusoy: Sonunda fakirleşerek öğreneceğiz

Sanayi üretimindeki geçen yılın aynı çeyreğe göre yüzde 17, bir önceki çeyreğe yüzde 22 düşmesini göz ardı edip yeni bir hikâyeyi aylık verilerdeki artışa dayalı yazmayı düşünmek çok da bir şey öğrenmediğimizin kanıtı sanki. Kırmızı mercimeğin alım fiyatını 3 bin/ ton olarak belirten karar vericilerin aynı ürünün tohum satış fiyatını 9 bin lira olarak belirlemesi de pandemide bile gıdanın önemini kavrayamadığımızı, milyarlarca dolar harcayarak kuru sabit tutma güdüsü kadar önemli olmadığını ortaya koyuyor. Neyse sonunda fakirleşerek öğreneceğiz.
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