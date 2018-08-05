Veteriner vekil: Türkiye Bulgaristan’dan vebalı koyun ve keçi ithal ediyor mu?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bulgaristan’da ‘koyun ve keçi vebası’ diye bilinen PPR (Peste des Petits Ruminant) salgınıyla mücadele edildiğini belirterek, “Salgın üzerine AB ülkeleri, ciddi önlemler alınacağını açıkladı. Bu bağlamda Türkiye, herhangi bir önlem almış mıdır, Bulgaristan’dan koyun ithalatını durdurmuş mudur” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Sarıbal önergesinde “Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın yerleşim alanlarında dört binin üzerinde koyun ve keçinin itlaf edildiği belirtiliyor. AB ülkeleri, PPR salgınıyla mücadelede Bulgaristan’a yardım etmek için uzmanlarını gönderdi. Türkiye, 2010 yılından beri Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden koyun almaktadır. Hastalık haberinin duyulması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan hiçbir hayvanın ülkemize girmesine izin verilmediğini, Bulgaristan’da yaşanan bu vaka üzerine, hayvan sağlığı açısından şüpheye düşürecek söylentilere itibar edilmemesinin önem taşıdığını bildirdi. Ancak bu açıklama tedirginliği gidermeye yetmedi” dedi.

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Veteriner milletvekili Orhan Sarıbal önergesinde Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti: “PPR hastalığı, canlı hayvan ithalatının artmasıyla 2011 yılında Bursa’da da görülmüştü. Sınırımıza yakınlığı ve Bulgaristan’dan yaptığımız koyun ithalatı göz önüne alındığında, PPR hastalığının Türkiye’de görülmemesi için ne gibi önlemler alınmıştır?

AB, hastalığın yayılmasının önlemek için ciddi önlemler alınacağını bildirdi. Türkiye, herhangi bir önlem almış mıdır, Bulgaristan’dan koyun ithalatını durdurmuş mudur?

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2010 yılından günümüze kadar Bulgaristan’dan ithal edilen koyun sayısı ne kadardır? Bulgaristan’dan ithal edilen koyunlarda PPR hastalığına ilişkin bir bulguya rastlanmış mıdır?”