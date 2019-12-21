Veteriner görüşü: Adalarda at taşımacılığına süresiz olarak son verilmeli

İstanbul’un Adalar ilçesinde atla taşımacılığın üç ay değil, süresiz olarak sonlanması gerektiğini savunan veteriner hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Ruam hayvan sağlığı kadar insan sağlığı için de bir tehdittir” dedi. Dodurka, hastalığa neden olan B. Mallei adlı bakterinin biyolojik silah olarak çeşitli savaşlarda kullanıldığına da dikkat çekti.

Fotoğraf: DHA

Hafta içinde Büyükada’daki ruam salgını nedeniyle 81 at öldürülmüş, adada faytonla ulaşım üç ay süreyle durdurulmuştu.

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Koşullar değişmediği sürece Büyükada’da görülen vakaların ne ilk ne de son olacağını vurgulayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Dodurka şunları söyledi: “Ruam, Burkholderia mallei isimli bir bakterinin neden olduğu at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlardan insanlara ve kedi köpek gibi hayvanlara bulaşabilen tedavisiz yüzde 90-95, tedaviye rağmen ise yüzde 40-50 oranında ölüme yol açabilen tehlikeli bir hastalıktır.”

Fotoğraf: DHA (temsili)

Hastalığın insanlara bulaşmamış olmasını şans diye niteleyen Dodurka şöyle devam etti: “Adalarda bu hastalığın yayılması için her türlü koşul vardır. Atların sağlıksız ortamlarda bakılması, ağır işte çalıştırılmaları, kalitesiz ve zor yaşam koşulları, yanı başlarında verilmesi gereken klinik hizmetlerinden mahrum olmalarının yanı sıra insanlarla yakın temasları ve ada içerisinde dolaştırılmaları bu hastalığa ortam hazırlamaktadır. Ruam’a karşı bir aşı yok. Adalarda üç ay süreyle atla taşımacılığın engellenmesi çözüm olmayacaktır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Ruam’dan korunma amacıyla, ülkeye sokulmak istenen atlara en az altı ay karantina uygulanmasını önermektedir. Adalarda kalıcı ve çabuk çözüm için ise yapılması gereken tek şey atla taşımacılığa hemen son verilmesidir.”

Meslek icabı ya da hobi olarak atla uğraşanlar için hastalığın önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen Dodurka şu ifadeleri kullandı; “Bulaşma, hasta hayvana doğrudan temas eden yaralı ya da tahriş olmuş el, kol veya yüz derisinden, ağız, burun ve göz mukozalarına yoğun bakteri sirayetinden ya da enfeksiyonun yoğun olduğu ortamlarda akciğerlere soluma yoluyla olabilmektedir. Yiyecek ve sular vasıtasıyla da bulaşma olabilir. İnsandan insana bulaşması ise nadirdir.”