Vestel, Oyak Renault ve Anadolu Isuzu üretime ara veriyor

Vestel Elektronik, Oyak Renault ve Anadolu Isuzu corona virüsü salgını nedeniyle üretime ara veriyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Vestel ve Anadolu Isuzu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklama yayınlarken, Fransız otomobil üreticisi Renault’nun Türkiye’deki birimi Oyak Renault duyuru geçti.

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Vestel bir hafta

Vestel 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini duyurdu. Vestel Beyaz da aynı tarihler arasında üretime ara vereceğini bildirdi.

Şirketin açıklaması şöyle: “Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa’nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir.”

Anadolu Isuzu dokuz gün

Anadolu Isuzu üretim faaliyetlerine 30 Mart’tan başlamak üzere dokuz gün süreyle ara verilmesi kararlaştırdı.

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Şirket ayrıca 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için başvuru yaptı.

Şirketin açıklaması şöyle: “Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.”

Oyak Renault’da başlama tarihi belirsiz

Fransız otomobil üreticisi Renault Türkiye’deki birimi Oyak Renault’nun yarından itibaren üretimi kademeli olarak durduracağını açıkladı.

Şirket üretime tekrar başlama tarihini ülkedeki ve dünyadaki gelişmeler ışığında daha sonra belirleyeceğini belirtti.

Otomotiv sektöründe daha önce de Otokar, Honda, Ford Otosan ve Toyota Türkiye üretime ara verdiğini açıklamıştı.