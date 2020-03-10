Versace Türkiye’deki ‘taklitçi’sinden alacağı 9 milyon liranın peşine düştü

Lüks İtalyan markası Versace Türkiye’deki taklitçilerinin peşine düştü ve bir dizi ürünün imalatını yaptıran Bosca Fashion Group’tan tazminat istedi. Versace davayı kazandıysa da 9 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemedi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre lüks tüketimin sembollerinden dünyaca ünlü marka Gianni Versace S.P.A.’nın İstanbul’daki avukatları üç yıl önce Beylikdüzü’ndeki bir adreste markanın tasarımları kullanılarak üretim yapıldığı bilgisine ulaştı. Bosca Fashion Group’a tazminat davası açıldı.

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Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki yargılamada avukatlar marka haklarına tecavüz edildiğini, davalı tarafın haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü.

Mahkeme davalı firmanın 20 bin TL manevi, 5 milyon 725 bin TL de maddi tazminat ödemesine karar verdi. Faiziyle birlikte toplam 8 milyon 857 bin TL’lik icra takibi Bosca Fashion’a gönderildi.

Avukatlar ayrıca Bosca Fashion’ın iş yaptığı e-ticaret siteleri ve banklara da haciz ihbarnameleri gönderdi.

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Tüm bunlara rağmen şirket henüz alacağını tahsil edebilmiş değil.