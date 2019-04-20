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Yaramazlara biraz batar!

‘Vermem paraları CHP’ye’ diyen İSPARK görevlisine İBB’den jet soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSPARK, otopark gelirini paylaşıp “Vermem bu paraları CHP’ye” yazan çalışanına disiplin soruşturması başlattı.

İSPARK çalışanı Bekir Aslıtürk, Facebook’taki paylaşımında, elindeki para destesini göstererek, “Bu paralarda tüyü bitmemiş yetişim hakkı var. Vermem bu paraları CHP, PKK, İP ve FETÖ’ye” diye yazdı. Aslıtürk’ün paylaşımının internette yayılması üzerine belediye yönetimi harekete geçti.

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İSPARK, Aslıtürk’ün günlük otopark parasını görevli kişiye teslim etmeden önce bir fotoğraf çektiğini, bunu da yönetimin bilgisi dışında paylaştığını dile getirdi.

Görevliye soruşturma açıldığı bilgisi verilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Personelin elinde bulunan paralar, mali fişler ile birlikte resmi evrak ve dokümanlarla belgelendirilmiş ve sisteme kayıtlı gelirlerdir. Yaşanılan olayla ilgili bağlı bulunduğu müdürlük tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştır.”

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başkanı seçilmiş, AKP’nin itirazları nedeniyle mazbatasını 17 Nisan’da almıştı.

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