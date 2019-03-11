Veriler gelmeye başladı: İşsizlik oranı yüzde 13’e vardı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) araştırma kuruluşu Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SPM) çalışmasına göre işsizlik Aralık 2018 itibarıyla 0.7 puan daha artarak yüzde 12.3’den yüzde 13’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre SPM, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Mart Cuma günü açıklayacağı aralık dönemi işsizlik verilerini önceden hesapladı. Buna göre Aralık 2018 dönemi işsizlik oranı, 2018’in kasım ayına göre 0.7 puan artarak yüzde 13’e yükseldi.

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Kuruluşun tahminine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı ise 0.8 puan birden artarak yüzde 15.1’e fırladı. Söz konusu veri, şehirlerdeki işsizlik oranının giderek yükseldiğine işaret ediyor. SPM, 2018 genelinde işsizlik oranının ise yüzde 10.9 olacağı tahmininde bulundu.

SPM, aralık dönemi işsizlik verilerinde mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.4 puan artarak yüzde 14.5’e, istihdam oranının ise 0.6 puan azalarak yüzde 45.9 seviyesine düşeceğini hesapladı. SPM araştırmasında, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 661 bin kişi seviyesine çıkacağına dikkat çekildi.

Söz konusu araştırmaya göre, 15 Şubat tarihinde ilan edilen Kasım 2018 dönemi işsizlik verileri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Aralık dönemi tahminlerine bağlı olarak, 2018 itibariyle yıllık işsizlik oranını yüzde 10.9 olarak tahmin edildiği belirtilen SPM notunda “Tarım dışı işsiz oranının yüzde 12.9, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12.9 ve istihdam oranının yüzde 47.4 olmasını bekliyoruz” dendi.