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Yaramazlara biraz batar!

‘Veri skandalı’ Facebook’a yaramış: İlk üç ayda 5 milyar dolar kar açıklandı

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Facebook, geçen ay ortaya çıkan veri skandalına karşın yılın ilk üç ayında 4 milyar 900 milyon dolar kâr ettiğini açıkladı. Facebook böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla karını yüzde 63 artırmış oldu.

Fotoğraflar: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, 2017’nin ilk 3 ayında 8 milyar dolar gelir elde eden Facebook, bu yılın ilk üç ayında ise gelirini 11 milyar 900 milyon dolara çıkardı.

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Facebook, aylık aktif kullanıcılarının sayısının da 2 milyar 200 milyona ulaştığını açıkladı. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 oranında bir artışa tekabül ediyor.

Kullanıcı verileriyle ilgili skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Facebook’un trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyordu.

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Facebook’ta kişisel verilerin izinsiz şekilde kullanıldığı, milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin Donald Trump’ın ABD’deki başkanlık seçimi kampanyasında da görev alan Cambridge Analytica isimli analiz şirketi tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştı.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ‘hata yaptıklarını’ kabul ederken, yaklaşık 87 milyon kullancının etkilendiğini düşündüklerini açıklamıştı.

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