Vergi yasası değişti: Konaklama vergisi, yüksek gelir vergisi, değerli konut vergisi

Resmi gazetede yayımlanan 7194 sayılı kanun ile, bazı kanun hükmünde kararname (KHK) ve kanunlarda değişiklik yapılarak, yüksek gelir elde edenlerin gelir vergisi artırıldı. Lüks konut, konaklama ve dijital hizmet vergisi getirildi.

Görsel: Reuters

Yeni kanunla, mevcut gelir vergisi tarifesinin dört dilimine yeni bir vergi dilimi daha eklenerek, 500 bin lira üzeri; yani yüksek gelir elde edenlerin vergisi yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarıldı.

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Gelir vergisi yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 olarak dört dilim halinde uygulanıyordu.

Değerli konut vergisi ve konaklama vergisi kondu

Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen ‘değerli konut vergisi’ de getirildi. Otel ve benzeri konaklama tesislerindeki hizmetlere de hasılat üzerinden 2020 sonuna kadar yüzde 1, sonrası için yüzde 2 konaklama vergisi getirildi.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.

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Dijital hizmet vergisi geldi, sporculardan alınan vergi artırıldı

Yasayla ayrıca, dijital ortamlarda sunulan reklam, içerik ve benzeri hizmetlere ‘dijital hizmet vergisi’ öngörülüyor. Yeni getirilen bu verginin oranı ise yüzde 7.5 olarak belirlendi.

Düzenleme ile ayrıca kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı yüzde 0.1’den yüzde 0.2’ye çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı, kambiyo muamelelerinde ilgili oranı 10 katına kadar artırmaya da yetkili olacak.

Yasa kapsamında, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar ‘değerli konut vergisi’ne tabi olacak.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.