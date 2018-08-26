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Yaramazlara biraz batar!

Vergi ve prim borcu yapılandırmasında süre 27 Ağustos akşamı doluyor

Vergi ve prim borçları için yeniden yapılandırmada süre yarın (27 Ağustos) gün sonunda doluyor.

Görsel: Reuters

Yapılandırma kapsamında her türlü vergi ve prim borcu taksitler halinde ödenebiliyor.

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Borç, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden sorgulanabilir.

Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru imkanının kullanılması önem taşıyor. Yarın gün sonuna kadar başvuru yapabilecek.

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Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013’ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar başvuru aranmadan silinecek.

Peşin ödemede indirim

Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak. Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün.

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