Vergi uzmanı: ‘Corona’ paketi 100 değil 40 milyar lira; sonrasında vergi affı bekliyorum

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, corona virüsünün ekonomideki etkisini dindirmek için çıkarılan önlem paketinin söylendiği gibi 100 milyar lira değil 40 milyar liralık bir kapsamı olduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 18 Mart günü düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’ndan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ adlı paket çıkmıştı.

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100 milyar liralık olduğu söylenen paket, sosyal izolasyon nedeniyle gelir kaybına uğrayacak kesime destek olmamakla eleştirilmiş, konut, ulaşım ve turizm sektörlerine yönelik paketteki bazı maddeler tepki çekmişti.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi Bingöl, paketteki yaklaşık 20 maddenin birçoğunun erteleme ve ötelemeden oluştuğunu ifade ederek, bunun destek olarak görülemeyeceğini savundu.

‘Yüzde 2 seviyelerinde’

Bingöl şöyle konuştu: “Şayet 100 milyar dahi olduğunu varsaydığımızda bu paketin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Tüm dünya ülkelerine nazaran bizim bugüne kadar açıklanan paketin tutarının milli gelirimize oranı yaklaşık yüzde 2 seviyeleri ile diğer dünya ülkelerine göre çok düşük kalmaktadır.”

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‘Öngörüsüzlüğü gösteriyor’

Pakette yer alan iç hat uçak biletlerinde KDV’nin indirilmesi, konut kredilerinde kullanılabilir kredi miktarının artırılması, konaklama vergisinin ötelenmesi gibi maddeleri hatırlatan Bingöl, bunların virüsün ekonomik etkileri ile mücadele anlamında yetersiz olduğunu belirtti.

Öte yandan, paketin açıklanmasından yaklaşık bir buçuk hafta sonra neredeyse tüm iç hat uçuşları durdurulmuştu.

Bunun mali politikadaki öngörüsüzlüğü gösterdiğini dile getiren vergi uzmanı, şöyle konuştu: “Bu pakette madde sayısını artırmak için geçmişteki sektör taleplerinin pakete monte edilmesi anlamına gelir ki, bu da karşı karşıya bulunulan ekonomik ortamın derinliğinin yeterince anlaşılmadığını göstermesi açısından endişe vericidir.”

‘Af bekliyorum’

Salgın krizinin atlatılması sonrasında devletin borçlarında artış olduğunun görüleceğini ifade eden Bingöl, diğer taraftan mükelleflerin de önemli bir kısmının ertelenmiş vergi ve SGK primleri ile karşı kaşıya kalacağının altını çizdi.

Bingöl, bu dönemden sonra ciddi bir ‘vergi/SGK borç yapılandırması’, başka bir ifadeyle ‘vergi affı’ düzenlemesi beklediğini söyledi.