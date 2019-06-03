Vergi uzmanı Bingöl: Evde bira yapım kitlerine ve drone’lara ÖTV gelebilir

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, drone’lara ve evde bira yapım kitlerine ÖTV gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre Bingöl, iktidarın tütün ve alkollü içeceklerdeki vergiden kaçınmanın önüne bu şekilde geçmeye çalışabileceğini öne sürdü.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın “Drone sayısı artıyor ama vergisi yok, ÖTV gelebilir” dediğine dikkat çeken uzman, bütçe açığı hedefinin (80.6 milyar TL) yüzde 70’e yakınının (54.5 milyar TL) tüketilmiş olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hal böyle olunca ve vergi yapımızın yüzde 70’e yakını dolaylı vergilerden oluşunca ister istemez hem bütçe açığını kapatabilmek hem de azalan vergi gelirini artırabilmek için Ağbal’ın fikri yürürlüğe girebilir. Bu veriler ışığında drone’lara ve evde bira yapım kitlerine ÖTV gelmesi hiç de uzak bir ihtimal değil ”

Geçen ay cep telefonlarına uygulanan ÖTV’nin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını hatırlatan Bingöl, drone ve evde bira yapım kitlerine de vergi getirilmesi halinde ‘trajikomik ÖTV uygulamalarına yenilerinin eklenmiş olacağını’ belirtti.

‘Sigara ve alkolde ÖTV otomatik yükselebilir’

Uzman, alkol ve tütün ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “2018’de tahsil edilen ÖTV’nin yarısından fazlası alkol ve tütün ürünlerinden geldi. Özellikle alkollü içkiden alınan vergideki artış tüm vergi gelirlerindeki artışı katladı. 2017’de artış oranı yüzde 27, 2018’de yüzde 24 oldu. ÖTV Kanunu’ndaki düzenleme nedeniyle bu ürünlerde altı ayda bir üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre otomatik artış yapılıyor. İlk dört ayda ÜFE artışı yüzde 5’i buldu. Haziran sonuna kadar oran daha da artarsa sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV temmuzda otomatik olarak yükselir. Fiyatı 15 lira olan bir paket sigarada vergi oranı şu anda yüzde 86. Yani 20 dal sigaranın 17 dalı vergi. 70’lik rakıdaki vergi oranı da yaklaşık yüzde 72.”