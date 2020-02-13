Vergi şeffaflığı: Türkiye AB’nin kara listesinden şimdilik ‘yırttı’

Avrupa Birliği (AB) diplomatları, Türkiye’ye vergi şeffaflığı için daha fazla zaman verilmesinde ön anlaşmaya varıldığını belirtti. Gereklilikler karşılanamazsa Türkiye kara listeye alınacak.

Fotoğraf: Reuters

Ön anlaşmaya varıldığı bilgisi iki diplomatik kaynak tarafından verildi. Bir AB diplomatı Reuters’a yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin aslında kara listeye alınması gerekiyordu ancak politik sebeplerle bu hamle yapılmadı” dedi.

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AB 2017 yılında vergiden kaçmayı kolaylaştırabilecek gevşek veya şeffaf olmayan vergi rejimlerine yönelik bir kara liste uygulaması başlatmıştı.

Kara listeye girmemek için Türkiye’nin AB üye ülkeleriyle vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşılmasının önünü açacak gerekli yasaları geçen yılın sonuna kadar çıkarması gerekiyordu. Ancak Türkiye, söz konusu gereklilikleri yerine getirmesi için kendisine bir yıllık süre verilmesine rağmen bu yasaları parlamentodan geçirmeyi başaramadı.