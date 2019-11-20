‘Vergi rekortmenleri’ açıklandı: İlk ikisi gizli, üçüncü sırada Koç var

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılında beyan edilen gelir vergilerini açıkladı. Kişi bazında en çok vergi veren isim açıklanmazken, Merkez Bankası 10.5 milyar lirayla kurum bazında ilk sırada yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

Başkanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2018 için Mart 2019’da 3 milyon 540 bin 136 kişi gelir vergisi beyannamesi verdi.

Reklam

Net gelir 87 milyar 914 milyon 102 bin lira olarak beyan edilirken, bunun 23 milyar 617 milyon 834 lirası vergi olarak tahakkuk edildi.

Her bir kişi ortalama 24 bin 834 lira matrah beyanında bulunurken, tüm kategorilerde birinciliği İstanbul elde etti.

İlk 100’deki rekortmenler

Başkanlık, en çok gelir vergisi veren ilk 100 kişiyi de açıkladı. Yayınlanan tabloda ilk iki sırada yer alan kişilerin isimleri, vergi miktarı ve kentleri açıklanmadı.

Reklam

Üçüncü sırada ise 54 milyon 169 bin 333 lira 78 kuruşla Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Koç’un Şarik Tara, Erman Ilıcak, Suna Kıraç, Mehmet Ömer Koç, Mehmet Sinan Tara ve Gönenç Gürkaynak takip etti.

Acun 83’üncü sırada

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı da listeye 83’üncü sıradan girdi. Ilıcalı’nın vergisi 6 milyon 722 bin 156 lira 71 kuruş olarak kayda geçti.

Türkiye genelinden ilk 100 mükellefin 85’i İstanbul, üçü Ankara, Gaziantep, ikisi Antalya, İzmir, Bursa, biri de Bursa, Eskişehir ve Hatay’dandı.

‘Kurumlar’da ilk üçte üç banka

Kurumlar Vergisi bazında ise ilk sırayı 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira 28 kuruşla Merkez Bankası aldı.

Merkez’i, 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 lira 92 kuruşla Ziraat Bankası, 1 milyar 584 milyon 998 bin 626 lira 64 kuruşla Garanti Bankası izledi.

Kurumlar bazında 2018 için 785 bin 656 mükellef vergi beyannamesi verdi. Kurumlar 430 milyar 878 milyon 66 bin 609 lira matrah beyan ederken, 85 milyar 262 milyon 503 bin 276 lira vergi tahakkuk edildi.

Ortalama gelir beyanı ise 548 bin 431 lira olarak kayda geçti. Ortalama vergi tahakkuku ise 108 bin 524 lira oldu.