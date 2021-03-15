Vergi gelirleri yüzde 37 artınca bütçe şubatta fazla verdi

Vergi gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 37.2 arttığı şubat ayında bütçe 23.17 milyar lira fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre şubat ayı ve yılın ilk iki ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri şöyle:
*Bütçe fazlası 23.17 milyar lira oldu. (Şubat 2020: 7.36 milyar lira açık)
*Faiz dışı fazla 35.93 milyar lira kaydedildi. (Şubat 2020: 6.8 milyar lira fazla)
*Bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 3.1 artışla 96.41 milyar lira oldu.
*Bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 38.8 artarak 119.58 milyar lira kaydedildi.
*Vergi gelirleri geçen yıla göre yüzde 37.2 artarak 98.44 milyar lira seviyesine geldi.
*Kurumlar vergisi yüzde 44.5 artışla 36.7 milyar liraya, ithalden alınan KDV yüzde 52.6 artışla 15.4 milyar liraya yükseldi.
*Bütçe açığı ocak-şubat döneminde 0.98 milyar lira, faiz dışı fazla 33.72 milyar lira oldu.