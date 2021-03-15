Vergi gelirleri yüzde 37 artınca bütçe şubatta fazla verdi

Vergi gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 37.2 arttığı şubat ayında bütçe 23.17 milyar lira fazla verdi.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre şubat ayı ve yılın ilk iki ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri şöyle:

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*Bütçe fazlası 23.17 milyar lira oldu. (Şubat 2020: 7.36 milyar lira açık)

*Faiz dışı fazla 35.93 milyar lira kaydedildi. (Şubat 2020: 6.8 milyar lira fazla)

*Bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 3.1 artışla 96.41 milyar lira oldu.

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*Bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 38.8 artarak 119.58 milyar lira kaydedildi.

*Vergi gelirleri geçen yıla göre yüzde 37.2 artarak 98.44 milyar lira seviyesine geldi.

*Kurumlar vergisi yüzde 44.5 artışla 36.7 milyar liraya, ithalden alınan KDV yüzde 52.6 artışla 15.4 milyar liraya yükseldi.

*Bütçe açığı ocak-şubat döneminde 0.98 milyar lira, faiz dışı fazla 33.72 milyar lira oldu.