Vergi gelirleri artınca bütçe ağustosta 28.2 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin verilere göre bütçe ağustosta 28.22 milyar lira fazla verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Faiz dışı fazla aynı ayda 40.12 milyar lira oldu.

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Merkezi yönetim bütçesi Ağustos 2019’da 576 milyon lira fazla vermişti. Bu rakam bu yıl ağustosta 28.22 milyar liraya çıktı.

Bütçe fazlası ağustosta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 4797 arttı.

Bütçe giderleri ağustosta geçen yılın aynı aya göre yüzde 14.3 düşüşle 80.35 milyar lira, bütçe gelirleri yüzde 15.1 artışla 108.57 milyar lira oldu.

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Vergi gelirleri ağustosta bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 47.8 artışla 98.46 milyar lira oldu.

Geçen yıl ağustosta 12.76 milyar lira olan gelir vergisi bu yıl ağustosta 13.44 milyar lira, 17.386 milyar lira olan kurumlar vergisi 28.26 milyar lira, 5.58 milyar lira olan dahilde alınan KDV 8.74 milyar lira, 13.88 milyar lira olan ÖTV 23.18 milyar lira, 9.51 milyar lira olan ithalde alınan KDV 13.13 milyar lira oldu.

Bütçe ilk sekiz ayda 110.93 milyar lira açık verdi bir önceki yıl aynı döneme göre bütçe açığı yüzde 62.9 arttı.

Faiz dışı açık ocak-ağustosta 19.31 milyar lira oldu.

2020 bütçesinde gider 1 trilyon 95.5 milyar lira, gelir 956.6 milyar lira, bütçe açığı ise 138.9 milyar lira öngörülmüştü. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ise bu rakam 38.9 milyar lira olarak planlanmıştı.