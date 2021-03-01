Vergi daireleri saat 00:00’a kadar açık, personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf

İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan bugün vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel ile ödeme yapacakların saat 21:00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından saat 00:00’a kadar muaf tutulacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da yapılandırma ödemelerinin yapılabilmesi için vergi dairelerinin ve belirli bankaların şubelerinin saat 00:00’a kadar açık olacağını duyurdu.

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GİB’in internet sitesinde yer alan duyuruda, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödeme veya 1. taksit ödemeleri için bugünün son gün olduğu ve bu sürenin uzatılmasına yasal imkan bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın ödemelerini zamanında yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla vergi daireleri saat 00:00’a kadar açık bulundurulacaktır. Aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri de saat 00:00’a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacaktır.”

İçişleri Bakanlığı, geçen cuma günü (26 Şubat), vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulmasını öngören genelge yayımlamıştı.