‘Vergi borcu’ için muhasebecisinden şikayetçi olan Tatlıtuğ: Maalesef insan güveniyor

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3,5 milyon lira zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında savcılığa ifade verdi.

Tatlıtuğ “Maalesef insan güveniyor. Hem ben mağdur oldum hem de benim devletim de zor durumda kaldım” dedi.

Reklam

Tatlıtuğ’a 29 Eylül’de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. Vergisini düzenli ödediğini savunan Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.’ye ulaşamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.’nin ifadesini aldı. Erdal D.’nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağrıldı. Avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Tatlıtuğ, soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdi.

‘Bu herkesin başına gelebilecek bir şey’

İfadesinin ardından gazetecilere konuşan oyuncu, “Hem ben mağdur oldum hem de benim devletim de zor durumda kaldı. Kendisinden şikayetçi olduğum için bugün buraya geldim. Bunu dile getirdik ve gerekli açıklamamızı yaptık. Mağduriyetimin giderilmesi için, önümüze güzel bakabilmek için gerekli açıklamamızı yaptık” diye konuştu.

Şikayet ettiği mali müşavirine şu anda ulaşamadığını ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Tatlıtuğ, “Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Maalesef insan güveniyor. Şu ana kadar birçok insanın başına gelmiştir” ifadelerini kullandı.

‘Belli sıkıntılar olmuş’

Basın mensuplarının mağdur edildiği rakama ilişkin sorusu üzerine, detayları daha sonra açıklayacağını belirten oyuncu, “Rakamı konuşmayalım. Ciddi bir meblağla ilgili mağduriyetim var. İncelemeye tabi tutulduğum zaman öğrendim. Farkına vardık ki belli sıkıntılar olmuş. Biz de gerekli bütün dosyalarımızı, evraklarımızı topladık. Her şeyi savcıya verdik ve şikayetçi olarak gerekli açıklamayı yaptık” dedi.