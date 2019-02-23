Verda Özer: Yüzde 45 daha fazla mülteci istemiyor

Göçmenlerin yüzde 70’ten fazlası ülkelerine bir daha dönmeyi düşünmüyor. Dolayısıyla, bu doğum oranını da göz önüne alınca, 10 yıl sonra nüfusumuzun ciddi bir bölümünün Suriyeli olacağı aşikâr. Bu da sosyolojik, ekonomik, kültürel anlamda çok ciddi bir dönüşüm demek.

İşte Türk halkı da yavaş yavaş bu durumun farkına varıyor. Münferit olaylar dışında halk arasında pek gerilim çıkmadı. Bunun arkasındaki sebep ise, Türklerin bugüne kadar Suriyeli göçmenlerin geçici ve ‘misafir’ olduğuna inanmasıydı. Ancak göçmenlerin kalış süresi uzadıkça, toplumdan hazımsızlık sinyalleri gelmeye başladı. Anketler de bunu açıkça gösteriyor. Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı ‘Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’ anketine katılanların yüzde 45’i, ‘Göçmen alımına son verilmeli’ diyor. ‘Ülkeye gelecek göçmenlere sayı sınırı konmalı’ diyenler de yüzde 29.

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Verda Özer’in yazısı