Verda Özer: Washington Suriye’de kalıcı olmak, bu yüzden de YPG’yi meşrulaştırmak istiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın PKK’nın 3 üst düzey yöneticisinin başına ödül koyması… Bir taşla vurulmaya çalışılan birkaç kuş gibi. Bir taraftan Türkiye’ye jest yapmak ve kamuoyundaki “ABD PKK ile Suriye’de iş tutuyor” algısını kırmak… Bir yandan, Türkiye ile pazarlıklarda (özellikle de İran’a yaptırım konusunda) kendi elini rahatlatmak. Diğer yanda ise PKK’nın İran’la dirsek temasında olan yöneticilerini devre dışı bırakmak. Böylelikle İran’a sekte vurmak… Ancak arkadaki asıl hedef, ABD’nin Suriye’deki kalıcı varlığına yönelik gibi görünüyor.

Washington Suriye’de kalıcı olmak, bu yüzden de eli kolu işlevi gören YPG’yi meşrulaştırmak istiyor. Örgütün PKK ile arasına mesafe koyduğu izlenimi vererek, onu hem Suriye için kurulan uluslararası masalarda muhatap haline getirmeyi hedefliyor. Hem de Türkiye’nin kuzey Suriye’ye (özellikle Fırat’ın doğusuna) yapacağı hamleler için hukuki-meşru dayanağı ortadan kaldırmaya çalışıyor. PKK hamlesinin hemen ardından ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin, “YPG’yi terör örgütü olarak tanımıyoruz” demesi de bu hedeflerin kanıtı.

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Ne var ki bu şartlar altında Ankara’nın YPG’yi kabullenmesini beklemek saflık olur. Ancak ufukta başka bir pencere açılmış görünüyor: Kuzey Suriye’de PKK/YPG bağlantısı olmayan Kürt gruplar azımsanamayacak kadar çok. Hepsi de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin eski lideri Barzani’ye yakınlar.

Verda Özer’in yazısı